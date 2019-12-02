Son Dakika Haberleri: Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
Son Dakika Güncel Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, Necim Ökmen (64) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kiracısı Ali R. D. (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, Necim Ökmen (64) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kiracısı Ali R. D. (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay sonrası kiracı  Ali R.D. yakalandı.

Olay, bugün saat 23.30 sıralarında Altınordu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları ileri sürülen kiracı Ali R.D. ile ev sahibi Necim Ökmen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ali R.D. evde bulunan pompalı tüfeği alarak Necim Ökmen'e ateş açtı. Olayda, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ökmen kanlar içerisinde yere yığıldı. Ökmen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı Ali R.D., suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ali R.D., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.


Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evini hırsızlardan korumak için kurduğu düzeneğe yakalanan Amerikalı, hayatını kaybetti
Meksika'nın ABD sınırı savaş alanına döndü: 21 ölü İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 07:46:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]