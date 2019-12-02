Son Dakika Haberleri: Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü (2)
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Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ev sahibi Necim Ökmen'i (64) pompalı tüfekle vurarak öldüren kiracı Ali Rıza Düşenekli'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü (2), System.String[]

TUTUKLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ev sahibi Necim Ökmen'i (64) pompalı tüfekle vurarak öldüren kiracı Ali Rıza Düşenekli'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


İzmir, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:06 Kaynak: DHA
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