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Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ev sahibi Necim Ökmen'i (64) pompalı tüfekle vurarak öldüren kiracı Ali Rıza Düşenekli'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:06 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ev sahibi Necim Ökmen'i (64) pompalı tüfekle vurarak öldüren kiracı Ali Rıza Düşenekli'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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