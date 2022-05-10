Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste - Son Dakika
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Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste

10.05.2022 00:57

Konya'da bir ev sahibi, faturalarını ödemediğini öne sürdüğü kiracısı ile kavga etmeye başladı. Büyüyen kavga sonucu ev sahibinin yanında getirdiği av tüfeğiyle vurulan kiracı, yaşamını yitirdi. Olaydan sonra karakola giden ev sahibi, suç aleti ile birlikte teslim oldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki iki katlı müstakil evin birinci katında oturan F.M. ve oğlu Hüseyin M. (31) ile ikinci katta oturan kiracıları olan Mevlüt Kapan (35) arasında faturaları ödemediği iddiası ve sürekli sorunların oluşması nedeniyle tekrar tartışma çıktı.

KİRACISINA TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında Hüseyin M., evinden getirdiği tüfek ile havaya bir el ateş ettikten sonra kiracısı Mevlüt Kapan ve olay yerinde bulunan Mehmet Ali G'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KİRACI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan kiracı Mevlüt Kapan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Devlet Hastanesine, parmağından yaralı Mehmet Ali G. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mevlüt Kapan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, parmağından yaralanan Mehmet Ali G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Faturalarını ödemediğini iddia ettiği kiracısını tüfekle vuran ev sahibi polise giderek teslim oldu

EV SAHİBİ KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Cinayeti işleyen ev sahibi Hüseyin M. ise karakola giderek suç aleti tüfekle birlikte teslim oldu. Burada gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Faturalarını ödemediğini iddia ettiği kiracısını tüfekle vuran ev sahibi polise giderek teslim oldu
Faturalarını ödemediğini iddia ettiği kiracısını tüfekle vuran ev sahibi polise giderek teslim oldu
Faturalarını ödemediğini iddia ettiği kiracısını tüfekle vuran ev sahibi polise giderek teslim oldu
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kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste - Son Dakika
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