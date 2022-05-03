Kiracı olarak girdiği evi böyle soydu...Boya yapmak için anlaştı, evin eşyalarını satıp kaçtı - Son Dakika

Kiracı olarak girdiği evi böyle soydu...Boya yapmak için anlaştı, evin eşyalarını satıp kaçtı

Ev sahibi Emirhan Bilek, "Ödeme yapmayınca, kameraları kontrol ettim"

"Ev sahipleri kiracılarını araştırsın"

DÜZCE – Düzce'de bahar aylarında evini boyatmak isteyen Emirhan Bilek, bir uygulama üzerinden anlaştığı şahsa evini boyatmak istedi. Şahıs boyayacağı ev gibi bir ev aradığını belirterek, kiraladığı evi soyarak kayıplara karıştı.

Olay Düzce'de Konuralp Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede evi bulunan Emirhan Bilek, evini boyatmak için internet üzerinden bir uygulamadan adının F. U. olduğunu söyleyen ile 1+1 evini boyatmak için anlaştı. Evde boya yapmasının ardından 20 günlük bir ev ihtiyacı olduğunu belirterek evde kiracı olmak istediğini belirten şahsın teklifini kabul eden Emirhan Bilek, sözleşme yaptı. 20. günün sonunda kiracısından ödeme isteyen Bilek, bir türlü F. U.'ya ulaşamayınca evinin bulunduğu apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyince şok oldu. Evi kiralayan şahıs evdeki eşyaları spotçuya sattığını ve daha sonra kayıplara karıştığını fark etti.

Olay sonrasında karakola giderek şikayetçi olan ev sahibi Emirhan Bilek, "Bu evin sahibiyim. Daha önceden boyacı diye tuttuğum bir arkadaş evimde kalmak istediğini söyledi. Bende kiracı olarak evimi arkadaşa verdim. 20 gün kalmak istediğini söyledi. İşleri vardı, sıva boya gibi işler yapıyordu. Kendisi bana 20 gün sonra parayı alamadığını söyledi. Üç gün daha müddet istedi benden. Bu 3 gün boyunca beni sürekli oyaladı ve daha sonra kamera kayıtlarına baktığımda adamın evdeki eşyalarını çaldığını gördüm. Eve giremedim, kapıyı kilitlemişti. Anahtarda yoktu bende. Kamera kayıtlarını izledim. Daha sonrasında polis karakoluna gittim. Polis eşliğinde eve girdik. Evde; televizyon, buzdolabı, süpürge makinesi ve diğer küçük eşyalar hepsini götürmüştü. Ev dağınık bir şekildeydi. Kamera kayıtlarından ürünlerin satıldığı kişileri bulduk. Daha sonra sattığı kişileri ben kendim şahısları buldum. Polislere ihbar ettim. Onların tabi ki de bir suçu yok. Spotçu oldukları için serbest kaldılar. Benim eşyalarımı çalan şahıs 6-7 yerden daha aranıyormuş. Hala daha arıyoruz. Buradan tüm vatandaşlara sesleniyorum. Evinize tuttuğunuz boyacıyı, sıvacıyı, kiracıyı çok iyi araştırın. Gerekirse karakoldan kaydınız isteyin. E-Devlet'ten sabıka kaydını isteyin. Her türlü şekilde dikkat edin yoksa eviniz benimki gibi soyulur. Tam takır kuru bakır kalır eviniz" ifadelerini kullandı.