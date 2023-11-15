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Ev sahibi kiracı anlaşmazlığında yeni boyut! Şimdi de depozito oyunu başladı - Son Dakika

Ev sahibi kiracı anlaşmazlığında yeni boyut! Şimdi de depozito oyunu başladı

15.11.2023 09:23  - Güncelleme: 10:22

Edirne'de kiracıyla yeni kira bedelinde anlaşan ancak depozito bedelinde anlaşamayan ev sahibi, kiracısına icra takibi başlattı. Kiracı da avukatı aracılığıyla icra takibine itirazda bulundu.

Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan kira bedeli tartışması yürürlüğe sokulan yeni uygulamalarla bir nebze sona erdi. Kira artışlarından umduklarını bulamayan ev sahipleri bu kez de kiracılarına yeni oyunlar kurmaya başladı. Edirne'de ev sahibiyle kiracı bu kez kira bedelinden değil depozito anlaşmazlığı nedeniyle icralık oldu. Kiracıyla yeni kira bedelinde anlaşan ancak depozito bedelinde anlaşamayan ev sahibi, kiracısına icra takibi başlattı.

5 BİN LİRALIK KİRADA ANLAŞTILAR

Edirne'de yaşayan ev sahibi F.S., 2019 yılında evini aylık bin 600 liraya K.M.'ye kiraladı. Ev sahibiyle kiracı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde kiracı, ev sahibine ayrıca bin 600 lira da depozito bedeli ödedi. Geçtiğimiz aylarda yeni kira bedelini belirlemek için bir araya gelen ev sahibiyle kiracı, kiranın 5 bin liraya yükseltilmesinde anlaşmaya vardı.

Ev sahibi kiracı anlaşmazlığında yeni boyut! Şimdi de depozito oyunu başladı

DEPOZİTONUN DA 5 BİN LİRAYA ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Aradan günler geçtikten sonra ev sahibi, noter kanalıyla kiracısına ihtarname göndererek, 2019 yılında alınan bin 600 lira depozito bedelinin de 5 bin liraya yükseltilmesini ve belirtilen hesaba yatırmasını bildirdi. İhtarnameyi alan kiracı yaşadığı şokla ev sahibini arayıp nedenini sorsa da olumlu cevap alamadı. 5 bin liralık kirayı kabul eden kiracı, ancak 5 bin liralık depozito kararını kabul etmeyince anlaşmazlık yaşandı.

Ev sahibi kiracı anlaşmazlığında yeni boyut! Şimdi de depozito oyunu başladı

EV SAHİBİ İSTEDİĞİNİ ALAMAYINCA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Depozito kararını kabul etmeyen kiracısına öfkelenen ev sahibi bu kez ise soluğu icra dairesinde aldı. Ev sahibi kiracısı hakkında icra takibi başlatırken, kiracı da avukatı aracılığıyla icra takibine itirazda bulundu.

Kaynak: İHA

Edirne, kiracı, Hukuk, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak Ev sahibi kiracı anlaşmazlığında yeni boyut! Şimdi de depozito oyunu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev sahibi kiracı anlaşmazlığında yeni boyut! Şimdi de depozito oyunu başladı - Son Dakika
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