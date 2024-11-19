Kiracılara müjdeli haber: Yeni uygulama fahiş zamların önüne geçebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Emlak

Kiracılara müjdeli haber: Yeni uygulama fahiş zamların önüne geçebilir

Kiracılara müjdeli haber: Yeni uygulama fahiş zamların önüne geçebilir

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren dijital kira sözleşmesi uygulaması 4 Kasım itibariyle devreye girdi. Uygulama, kiracılar için önemli avantajlar içeriyor.

19.11.2024 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanması uygulaması geçtiğimiz haftalarda kullanıma açıldı. 4 Kasım itibari ile devreye giren uygulama ile birlikte fahiş zam baskısınınve vergi kaybının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

ZORUNLU HALE GELECEK

Yeni uygulamaya ilişkin Habertürk'e konuşan Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz, uygulamanın ilk aşamada zorunlu olmadığını ancak ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte zorunlu hale geleceğini söyledi.

AVANTAJLARI SIRALADI

Uygulamanın kiracılar için yeni avantajlar yarattığını söyleyen Kiraz, "e-Devlet sistemi üzerinden kira sözleşmesi yapılması ile birlikte mal sahibinin veya kiracının fiziken bir araya gelmeden de sözleşme yapabilme imkânı oldu. Örneğin; bir gurbetçi vatandaşımızın Türkiye'deki evini Türkiye'ye gelmeden, herhangi bir kişiye de vekalet vermeden e-Devlet sistemi üzerinden kiraya verebilecek. Zaman ve belge maliyeti olmadan devlet platformunda sözleşme oluşturacak. Ayrıca vatandaşlar, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak" ifadelerini kullandı.

FAHİŞ ZAMLARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

"Kira sözleşmesinin yapılmadığı, ödemelerin elden olduğu sistem vergi kaybının yanında kiracılar açısında da birçok risk barındırıyor" diyen Kiraz, "Kira sözleşmesi imzalanmayan örneklerde kiracı adeta mal sahibine mahkum oluyor. Elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleri kendi adına yaptırıp açtıramadığı gibi kira artış döneminde yasal oranın üzerinde zam taleplerine razı geliyor. Ancak sözleşme e-Devlet üzerinden olursa hem temel hizmetler kolayca alınabilecek, hem de ev sahibinin yasal oranın üzerinde zam talep etme baskısı ortadan kalkacak. Ya da istediğinde dava sürecinde kiracı lehine belge oluşacak" sözlerini sarf etti.

Kiraz ayrıca "Yeni dönemin en önemli avantajlarından biri 'bölgesel değer haritası oluşması' olacak. Taşınmazların yaşları, konumları, tüm iç ve dış nitelikleri de bilinerek ortalama kira değerleri tespit edilecek. Bölgesel değerler ile hem vergi kaybı önlenecek, hem de ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı sonucu açılan kira tespit davalarında daha kolay karar alınacak. Belki de bilirkişinin rayiç kirayı tespiti için beklenmeden bu değerler kullanılacak ve 2-3 yılı bulan dava süreçleri hızlanacak. Şunu da belirtmek de fayda var; Yine mahkemeler açılan kira sözleşmesi kaynaklı ihtilaflarda kira sözleşmesine ulaşmakta bazen zorluk çekiyor. İşte bu noktada e-Devlet sistemi üzerinden imzalanan kira sözleşmeleri net bir delil niteliğinde kolay ulaşılabilir olacak" ifadelerini de kullandı.

E-Devlet, Ekonomi, kiracı, Finans, Yaşam, Emlak, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Kiracılara müjdeli haber: Yeni uygulama fahiş zamların önüne geçebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:37:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kiracılara müjdeli haber: Yeni uygulama fahiş zamların önüne geçebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.