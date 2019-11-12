Son Dakika Haberleri: Kiracılarının 12 yaşındaki kızına cinsel istismara 10 yıl hapis
Son Dakika Güncel Kiracılarının 12 yaşındaki kızına cinsel istismara 10 yıl hapis - Son Dakika

Kiracılarının 12 yaşındaki kızına cinsel istismara 10 yıl hapis

6 saat önce

İZMİT'te, bir ortaokulda öğrenim gören A.Ç. (12), cinsel istismar ile ilgili verilen eğitimden sonra öğretmenine, ev sahibinin oğlunun cinsel istismarına uğradığını söyledi.

Kiracılarının 12 yaşındaki kızına cinsel istismara 10 yıl hapis, System.String[]

İZMİT'te, bir ortaokulda öğrenim gören A.Ç. (12), cinsel istismar ile ilgili verilen eğitimden sonra öğretmenine, ev sahibinin oğlunun cinsel istismarına uğradığını söyledi. Yargılanan E.Ş. (24) 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit'te bir ortaokulda öğrenim gören A.Ç. isimli çocuk, geçen yıl cinsel istismar ile ilgili verilen eğitim sonrası öğretmeninin yanına giderek, kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu anlattı. Öğretmeni durumu polise bildirdi. A.Ç., misafirliğe gittikleri ev sahiplerinin evinde E.Ş.'nin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. A.Ç.'nin ailesinin şikayette bulunması üzerine E.Ş. hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmak' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı.

A.Ç., ilk ifadesinde kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu ifade ederken, ikinci ifadesinde ise derste anlatılanların etkisinde kaldığı için yalan söylediğini anlattı. Bugün, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya mağdur ve tutuksuz yargılanan E.Ş. katılmadı. E.Ş.'nin avukatı savunmasında, "Mağdurun beyanları dışında dosyada müvekkilim aleyhine delil bulunmamaktadır" diyerek beraat talep etti.

A.Ç.'nin avukatı Hilal Altun ise, "Biz, mağdurun ilk beyanı doğrultusunda ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, E.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucu sanığın üzerine atılı suçu işlediği kanaatine vararak, cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası çarptırılmasına, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamasından ise beraatına karar verdi. Yurt dışına çıkma yasağı da verilen E.Ş.'nin istinaf mahkemesine gitme yolu açık bırakıldı.


İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:56 Kaynak: DHA
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