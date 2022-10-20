Kiracılarının yatılı misafiri olmuştu, aylar sonra evine kavuştu - Son Dakika
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Kiracılarının yatılı misafiri olmuştu, aylar sonra evine kavuştu

20.10.2022 20:04

Kiracılarının yatılı misafiri olmuştu, aylar sonra evine kavuştu Kendi evinde misafirliği sona erdi İzmir'in Çeşme ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde bir ev satın alan Engin Alkan, çektiği ihtarnameye rağmen kiracıların evi boşaltmaması üzerine kiracıları ile birlikte yaşamaya başlamış,...

Kiracılarının yatılı misafiri olmuştu, aylar sonra evine kavuştu

Kendi evinde misafirliği sona erdi

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde bir ev satın alan Engin Alkan, çektiği ihtarnameye rağmen kiracıların evi boşaltmaması üzerine kiracıları ile birlikte yaşamaya başlamış, hikayesi gündem olmuştu. Kiracıların eylül ayı sonunda evi boşaltması için noter taahhütnamesi alan Alkan, evine kavuştu.

Sıhhi tesisatçılık yapan Engin Alkan, geçtiğimiz şubat ayında İzmir'in Buca ilçesindeki evini satarak Çeşme'nin Dalyan Mahallesi'nde bir daire satın aldı. Satın aldığı evde kiracı olarak kalan restoran çalışanlarına evi boşaltmaları için ihtarname gönderen Alkan, kiracıların evi boşaltmayı reddetmesi ve görüştüğü avukatın da dava açılsa bile bir seneden önce evin boşaltılamayacağını söylemesi üzerine kiracılarla anlaşma yoluna gitti. Kiracılarından 20 bin lira ev kirası ve eylül ayı sonunda evin boşaltılacağına dair noter taahhütnamesi alan Alkan, sokakta kalmamak için kiracılarıyla birlikte yaşamaya başladı.

"Nihayet evime kavuştum"

Yaşadığı durumu, "Kendi evimde, kiracılarımla birlikte kiracı gibi misafir gibi yaşadım" diye anlatan Alkan, kiracıların noter taahhütnamesine uyarak, 30 Eylül tarihinde evini boşalmaları üzerine rahatladı.

"Nihayet evime kavuştum" diye konuşan Alkan, "Geçtiğimiz şubat ayında bu evi satın almıştım. Kiracıya ihtarname çekmiştim. Çıkmak istemediler. Ben de yanlarına yerleşmeyi teklif ettim. Kiracılarla beraber 3 ay birlikte yaşadık. Eylül ayının 30'unda da evi tahliye ederek, bana teslim ettiler. Artık evime yerleştim. Badana, boya yaptırdım. Eşyalarımı getirdim. Artık gönül rahatlığıyla evimde oturuyorum. Evimde 1-2 işim kaldı. Onları da bitirdikten sonra İzmir'de kalan eşim ve oğlum da gelecekler. Evimizde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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