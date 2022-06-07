TUTUKLANDI
Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan kavgada apartman yöneticisi Osman Artar'ı bıçaklayarak öldüren kiracı Necati Kök, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kök, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: DHA
Antalya, kiracı, Kepez, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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