Kiracısı tarafından öldürülen adam toprağa verildi

İzmir'in Konak ilçesinde, kiracısı ile tartıştıktan sonra cinayete kurban giden 64 yaşındaki Necim Ökmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Öktem'in yakınları cenazede ise gözyaşlarını boğuldu.



Olay, dün gece saatlerinde Altınordu Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracı olarak kaldığı evde alkollü olduğu iddia edilen Ali R.D. (64) ile ev sahibi Necim Ökmen arasında (64) bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine kiracı Ali R.D., evde bulunan pompalı tüfekle ev sahibi Ökmen'e ateş etti. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ökmen, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan Necim Ökmen'in cenazesi, öğle namazını müteakip Basmane semti Çorakkapı Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Öktem'i son yolculuğuna uğurlamaya gelen yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yaptığı öğrenilen Ökmen'in cenazesine yoğun katılım sağlandı.



Necim Ökmen'in cenazesi Gökdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kiracı Ali R.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İZMİR