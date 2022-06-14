Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: "Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu" - Son Dakika
Üye Girişi

Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: "Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu"

14.06.2022 19:36

Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: "Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu" Kağıthane'de kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un cenazesine yüzlerce seveni katıldı Kağıthane'de kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un cenaze namazı yüzlerce seveninin...

Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: "Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu"

Kağıthane'de kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un cenazesine yüzlerce seveni katıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un cenaze namazı yüzlerce seveninin katılımıyla kılındı. Tombul'un oğlu, cinayetin sebebinin kira meselesi olmadığını, kiracının kadın ticareti yaptığını bu sebeple çıkmasını istediklerini söyledi.

Dün akşam saatlerinde, kiracısı Hamza Ç. ile yaşadığı tartışma sonucu silahla öldürülen Şenel Tombul'un cenaze namazı, ikindi vaktine müteakip Şişli Camii'nde kılındı. Tombul'un ailesi ve yakınlılarının yanı sıra, yüzlerce seveni de avluyu doldurdu. Cenaze namazına gelenler, Şenel Tombul'un son derece sevilen, paraya değer vermeyen biri olduğunu söyleyerek hala şok içerisinde olduklarını belirtti. Şenel Tombul'un oğlu Kadir Tombul ise, daha önce yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olayın kira meselesi olmadığını belirtti. Kadir Tombul, Hamza Ç.'nin kadın ticaretini yaptığını, bunu öğrendikleri andan sonra evden çıkmasını istediklerini ifade etti.

"Polis, onu uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Evden iki kadın çıktı"

Babasını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olan Kadir Tombul, olayın aslının kira meselesi olmadığını söyledi. Kadir Tombul, "Bu adam kadın ticareti yapıyor. Biz de bunun böyle olduğunu altı ay önce öğrendik. Binadan çıkmasını söyledik. Bütün komşular da şikayetçi. Binadan çıkmadı. Bugün yarın diye diye altı aydır salladı bizi. Günü dolduğu zaman çıkacağını söylemişti. Babamlar aşağı indi ve ev bulup bulmadığını sordu. Bu da 'Sanane ulan beni getirdiğim kadından? İstediğim işi yaparım' dedi. Polis ekipleri onu içeride uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Polis tutanağında da var, görebilirsiniz. Silah, kurusıkıdan bozma yapma bir silah. Üç el ateş ediyor, ikisi babama biri de arabaya geliyor. Olaydan sonra polis geldi ve onu gözaltına aldı. İki tane de oturma izni olmayan yabancı uyruklu kadın içeriden çıkartıldı. Kadın ticareti yaptığı bariz belli. Zaten GBT'sinde de varmış. Olayın kira ile bir ilgisi yok. 800 TL kira veriyor, kontratı da evde mevcut. Bize beş katını, 4 bin TL, teklif etti ama biz kabul etmedik. Çünkü bu adam kadın ticareti yapıyor. Bu olayın kira ile bir alakası yok. Şu anda gündem fahiş kiralar olduğu için tamamen hükümeti karalamak için yapılmış haberler" dedi.

"Mahallemizin en değerli adamını kaybettik"

Şenel Tombul'un tüm mahallece sevilen bir insan olduğunu söyleyen Muharrem Keskin, "Hala olayın şokundayım, kabullenemiyorum. Eve sürekli kadınların girip çıktığı, alkol içildiği, uyuşturucu kullanıldığına dair söylemler vardı. Komşular da rahatsız olmuş. Bu adam böyle bir adam zaten, karşı çıkmış, evden çıkmasını söylemiş. Mahallemizin en değerli adamını kaybettik. Kendi babam ölse bu kadar üzülmem" diye konuştu.

"Kira meselesi değil, önceden gelen bir mevzu"

Şenel Tombul'un eski ev sahipleri olduğunu söyleyen Serpil Genç, "14 yıllık kiracısıydık. Kendisinden hiçbir şekilde incinmedik, bizi incitmedi. Paraya değer veren bir insan değildi. Adamın paraya ihtiyacı yoktu" derken eşi Ahmet Genç ise, "Sabah işe giderken bir iki kere değişik değişik kadınların girdiğini gördüm. Şenol Abi'ye, "Aşağıda ne işler dönüyor? Biz burada ailecek oturuyoruz. Hep beraber yiyip içiyor, birbirimize anahtar bırakıyoruz. Kim olduğunu bilmediğim insanlar girip çıkıyor" dedim. O da, "Ahmet, çıkartacağım" demişti. O zamandan beri bu mevzu vardı. Kira meselesi değil, önceden gelen bir mevzu" şeklinde konuştu.

"Olay anında camdan bakıp madde kullanıyordu"

Hayatını kaybeden Şenel Tombul ile komşu olduklarını söyleyen bir kadın da, "Ahlaki çerçevede çok ciddi kötü şeylerin yaşandığı bir durum vardı. Kadın ticareti vardı, eve girenin çıkanın belli değildi, yasaklı maddeler kullanılıyordu. Biz mahalle halkı olarak tabii ki buna göz yumamayız, çoluğumuz çocuğumuz var. Adam da doğal olarak kapıyı çalıp "Ne zaman çıkacaksınız?" dedi. Sorduğu soru bu. Zaten olay anında biz oradayken, o camdan bakıp madde kullanıyordu. Bunların hepsine şahit olduk. Evden iki tane de kadın çıkarıldı. Bunu gören çok insan var. Olayın aslı tamamen bu, kira ile alakalı hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, Şenel Tombul'un naaşı defnedilmek üzere memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine gönderildi.

Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu
Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu
Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu
Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu
Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu

YORUMLAR
500
Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu: Tartışma kira yüzünden çıkmadı, evde kadın ticareti yapıldığını öğrendik Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu: Tartışma kira yüzünden çıkmadı, evde kadın ticareti yapıldığını öğrendik Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu: Tartışma kira için çıkmadı Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu: Tartışma kira için çıkmadı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: 'Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: "Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement