Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip aşağı sarımsaklı su döktü - Son Dakika
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Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip aşağı sarımsaklı su döktü

23.01.2023 15:12

İstanbul Laleli'de dükkan sahibi, 5 bin lira olan kirayı 112 bin liraya yükseltmek istedi. Talebi kabul edilmeyen dükkan sahibi kiracıyı çıkarabilmek için mağazanın delikler açtığı tavanından içeriye sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktü. Büyük zarara uğrayan kiracı ise dükkan sahibinden şikayetçi oldu.

Fatih Laleli'de tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova mülk sahibiyle kiraya zam talebi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk senedir sorun yaşıyor.

5 BİN LİRALIK KİRAYI 112 BİNE YÜKSELTMEK İSTEDİ

Roustamova'nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi. M.Ş., bu kira artışının karşılayamayacağını belirten Guiaunai Roustamova'yı dükkandan çıkarabilmek için çeşitli yollar denedi.

Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip aşağı sarımsaklı su döktü

TAVANI DELİP ÜST KATTAN SU, YAĞ VE ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜ

Dükkan sahibi önce temmuz ayında ortak kullandıkları elektriği keserek dükkânın satış yapmasını engelledi. Roustamova dükkânı aydınlatmak için akü kullanmaya başladı. Eylül ayında ise mülk sahibi kendisine ait olan üst katın zeminini delerek mağazanın tavanında delikler açtı. Dükkana müşteri gelmesin diye bu deliklerden aşağıya ise sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Guiaunai Roustamova yaklaşık 100 bin lira zarara uğradı.

Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip aşağı sarımsaklı su döktü

ŞİKAYETÇİ OLDU

Guiaunai Roustamova mülk sahibinden şikayetçi oldu. İddiaların yöneltildiği mülk sahibi M.Ş. ise, söylenen kira bedeli isteğinin doğru olmadığını, mağazanın üst katında tadilat yapıldığından dolayı alt kata su aktığını belirtti.

Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip aşağı sarımsaklı su döktü

"ÇOK BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞIYORUM"

Kira bedeli ilgili sorunlar pandeminin sonuna doğru başladığını belirten Guiaunai Roustamova, "Pandemide açık olmamamıza rağmen bizden kira talep etti. Biz ona rağmen kiranın hepsini ödedik. Pandemi sonrası mülk sahibi bizi yanına çağırarak fahiş bir rakam istedi. Biz uzun süre boyunca kirada uzlaşamadık. Geçtiğimiz haziran ayında anlaşmazlıklar arttı. Mal sahibi temmuz ayında elektriğimizi kesti. Mağazamızı şu anda aküyle çalıştırıyoruz. Daha sonra hakaret ve küfürlerle karşı karşıya kaldık. Şu anda da eylül ayından beri çok büyük mağduriyet yaşıyorum. Tavanımızı delmeye başladı. Çalışamaz hale geldik. Delikten devamlı su akıtmaya başladı. Daha sonra biz deliği kapatmamıza rağmen tekrardan delik açıp sarımsaklı su ve sirke dökmeye başladı. Bir aydır bunlar artmaya başladı. Davamız devam ediyor. Biz kiramızı düzenli ödememize rağmen böyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Bizim kiramız 5 bin lirayken bizden 6 bin dolar istedi. Aşağı yukarı 100 bin liralık zararım var. Ürünlerim çok fazla zarar gördü" diye konuştu.

Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip aşağı sarımsaklı su döktü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Fahri Kişisel GelişimUzmanı: Litaratürdeki "Türk Usulü Evden Çıkarma Yöntemleri" bölümünde yenilik yapılmış oldu. Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Bahar Atayeva: iyi hoş da arkadaş 5 bn tl kira el insaf. bu mevkide 40-50 binden başlıyor. sen kiracı olarak zaten dolar ile kazanç elde ediyorsun 6 bin $ 6 bin tl gibi senin için. burda yorum yapan arkadaşlar bizim gibi buradaki dükkanlarda çalışıyor olsaydı asıl fırsatçının burda kiracı olduğunu bilirdi:D bayılıyorsunuz Mağduru oynayana acımaya:D Cevap Yaz 14 19 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: bunları suriyelilere yapmadınız ama kendi ekmeğinde olan ve işinde gücünde olan birine yapılanlar insanlık dışı aç gözlülük sonu gelmez birşeydir umarım bedelini ağır ödersin Cevap Yaz 90 14 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip aşağı sarımsaklı su döktü - Son Dakika

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