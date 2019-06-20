Kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu
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Aydın'da geçtiğimiz yıl çıkan kavgada kiracısı Erhan K.'yı bıçaklayarak öldüren Aytunç Ç. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
'da geçtiğimiz yıl çıkan kavgada kiracısı Erhan K.'yı bıçaklayarak öldüren Aytunç Ç. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçtiğimiz 2018 yılı Aralık
ayında Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi'nde meydana geldi. Aytunç Ç. kiracısı Erhan K. ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Erhan K. ev sahibi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen ev sahibi Aytunç Ç.'nin karar verildi. Aytunç Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - AYDIN
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