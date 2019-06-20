Son Dakika Haberleri: Kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu

13 dakika önce

Aydın'da geçtiğimiz yıl çıkan kavgada kiracısı Erhan K.'yı bıçaklayarak öldüren Aytunç Ç. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu, System.String[]
Aydın'da geçtiğimiz yıl çıkan kavgada kiracısı Erhan K.'yı bıçaklayarak öldüren Aytunç Ç. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz 2018 yılı Aralık ayında Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Aytunç Ç. kiracısı Erhan K. ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Erhan K. ev sahibi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen ev sahibi Aytunç Ç.'nin karar verildi. Aytunç Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
Köprülü, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:30:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]