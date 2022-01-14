Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı - Son Dakika

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan 3 katlı binada 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.

BALTAYLA KAPILARI PARÇALADI

Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı. Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı. Yaşlı adam, evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A. (65) gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

BABA SERBEST KALDI, OĞLU TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli baba ve oğlu "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden baba Naim A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.