Üye Girişi
Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor - Son Dakika

Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor

16.01.2022 13:58

Bayrampaşa'da evinden çıkarmak istediği Suriye uyruklu kiracısının kapısını baltayla parçalayan Naim A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu İhsan A. ise tutuklanmıştı. Olayın ardından konuşan 92 yaşındaki Naim A. geri adım atmadı. Kiracılarına yaşattığı dehşet anları sonrası gündemden düşmeyen yaşlı adam ''Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım'' dedi.

Bayrampaşa'nın Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.

KİRACILARIN KAPISINA BALTAYLA PARÇALADI

Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün, baltayla kapıya dayandı. Naim Akgün, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, ise bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

KİRACILARINA DEHŞETİ YAŞATAN 93 YAŞINDAKİ EV SAHİBİ TEKRAR SALDIRACAĞIM

YAŞLI ADAM SERBEST KALDI, OĞLU TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı. Serbest bırakılan 93 yaşındaki Naim Akgün, açıklamalarda bulundu.

KİRACILARINA DEHŞETİ YAŞATAN 93 YAŞINDAKİ EV SAHİBİ TEKRAR SALDIRACAĞIM

''BENİM ÇOCUĞUMU İÇERİ ATTILAR''

Naim Akgün, ''Üç sene önce kiraya verdik. 'Torunlarım gelip bana bakacak' dedim. Yedinci katta tek başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. Böyle bir şey yaşandı. Benim çocuğu içeri attılar, İhsan'ı hapse attılar. Kirayı 4 bine çıkaracağımı söylemişler öyle bir şey yok. 6 aydır 7 aydır para vermediler. Başımıza iş açtılar. Ben 93 yaşındayım. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Biz bunlara yer bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler kötü dediler'' dedi.

KİRACILARINA DEHŞETİ YAŞATAN 93 YAŞINDAKİ EV SAHİBİ TEKRAR SALDIRACAĞIM

''PAZARTESİ GÜNÜ 7-8 CAMINI KIRACAĞIM''

Akgün, ''6 aydır yer arıyoruz yine olmuyor. Ben şimdi ne yapayım. İçeride on kişiler. Neyle saldırayım. Ben şikayetçi oldum. Polis de bıktı bunlardan. Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım. Suyu kestirdik suyu açtılar, elektriği kestirdik elektriği açtırdılar. Herkes bunların yanında. Ben 40 senedir buradayım'' diye konuştu.

YORUMLAR
500

Bayrampaşa, Pazartesi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor - Son Dakika


Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor         
14:01
Alişan gözyaşları içinde anlattı: Evli olmasaydım, her şeyi bırakıp gitmiştim Alişan gözyaşları içinde anlattı: Evli olmasaydım, her şeyi bırakıp gitmiştim         
13:47
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24

Son Dakika Haberleri
14:00 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor
13:58 Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor
13:50 Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme!
13:29 Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi
13:15 Ünlü futbolcunun model eşi, yaptığı kazada hayatını kaybetti
12:55 Yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:41 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!
12:39 Taksicilerin Genel Kurulu da olaylı, yumruklar havada uçuştu!
12:24 Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor
12:04 Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 14:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement