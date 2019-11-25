Son Dakika Haberleri: Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı
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Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı

6 saat önce

Kayseri'de, kiracısının boşaltmadığı evini ateşe vererek kayalıklara çıkan kişiyi polis ikna etti.

Kayseri'de, kiracısının boşaltmadığı evini ateşe vererek kayalıklara çıkan kişiyi polis ikna etti.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Ahmet A. (25), Harman Mahallesi Dere Sokak'taki evinde kalan kiracısından evi boşaltmasını istedi.

Kiracının evden çıkmayacağını söylemesine sinirlenen Ahmet A, evi ateşe vererek, yakındaki bir kayalığa çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evdeki eşyalar zarar gördü.

Polis ekipleri, kayalıklara çıkan Ahmet A'yı yaklaşık 4 saat sonra ikna edip gözaltına aldı.

Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı

Bahçelievler Mahallesi, Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:57 Kaynak: AA
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