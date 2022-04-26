Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi

26.04.2022 15:37
Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi

Bolu'da kiracının yaşadığı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bolu'da kiracının yaşadığı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını izleyen Merve Çiçek, "Ev sahibi evine çok düşkündü. Ben ona nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, Kültür Mahallesi Cengiz Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak yaşayan Merve Çiçek, patlama sesini duyarak odaları kontrol etti. Çocuk odasından dumanlar gediğini gören Çiçek, evden dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını izleyen kiracı Merve Çiçek, "Ev sahibi evine çok düşkündü. Şimdi ben ona yangın çıktığını nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü. Dakikalarca ağlayan Çiçek'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Faruk Çidem - İHA)

Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi
Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi
Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi
Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi

YORUMLAR
500
Son dakika... Kazakistan uyruklu doktor anne, kızı için gözyaşları içinde yardım istedi Son dakika... Kazakistan uyruklu doktor anne, kızı için gözyaşları içinde yardım istedi İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:02:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement