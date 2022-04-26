Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi - Son Dakika

Bolu'da kiracının yaşadığı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını izleyen Merve Çiçek, "Ev sahibi evine çok düşkündü. Ben ona nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, Kültür Mahallesi Cengiz Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak yaşayan Merve Çiçek, patlama sesini duyarak odaları kontrol etti. Çocuk odasından dumanlar gediğini gören Çiçek, evden dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını izleyen kiracı Merve Çiçek, "Ev sahibi evine çok düşkündü. Şimdi ben ona yangın çıktığını nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü. Dakikalarca ağlayan Çiçek'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Faruk Çidem - İHA)