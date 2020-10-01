Kiradan tasarruf için üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi - Son Dakika

İZMİR'de birçok üniversite öğrencisi, eğitimin online olarak devam etmesi kararının ardından, memleketlerine geri döndü. Öğrenci evlerine ödedikleri kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler, fiyatını uygun buldukları saklama depolarında konteyner kiralayarak, eşyalarını buralarda muhafaza etmeye başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, örgün eğitim yerine online eğitime geçilince farklı şehirlerde okuyan üniversite öğrencileri, evlerine geri döndü. İzmir'deki öğrenci evlerinde yaşayan gençler, tasarruf için yeni yöntemler aramaya başladı. Kira sözleşmelerini sonlandıran öğrenciler, eşyalarını saklamak için depolara yöneldi. Kira sözleşmesini sonlandıran birçok öğrenci, ev eşyalarını buradaki konteynerlerde muhafaza etmeye başladı. Sektör temsilcileri, işlerinde yüzde 300'e varan bir artışın söz konusu olduğunu belirtti.