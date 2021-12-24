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Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

24.12.2021 10:10

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının yanı sıra yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 24, Ağrı'da 21, Kars'ta 18, Erzurum'da 17, Erzincan'da 9, Tunceli'de 7, Iğdır'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Erzurum ile Kars'ta 7, Erzincan'da 4, Ağrı'da 3 ve Tunceli'de 2 derece olması bekleniyor.

Erzurum

Erzurum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde, sokak, kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

Etkisini artıran soğuk hava sebebiyle çatılarda buz sarkıtları oluşan kentte, araçların camları buzla kaplandı.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Binaların ve araçların camlarının buz tutmasına neden olan soğuk hava sebebiyle ağaçlar kırağı tuttu.

Dereiçi mevkisinden geçen Kars Çayı kenarında beyaza bürünen ağaçlar güzel görseller oluşturdu.

Sarıkamış'ta soğuk havada ilçe sakinlerince havaya serpilen kaynar su dondu. Ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı, Keklik Deresi'ndeki küçük şelaleler dondu.

Vatandaşlar arabalarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile örterken, birçok araç çalışmadı. Bazı araçların donan mazot depoları ısıtılarak açılmaya çalışıldı.

Araç sahiplerinden Muhammet Miroğlu, arabasının mazotunun donduğunu belirterek, "Sabah uyandık, yaklaşık eksi 20 derece soğukla karşılaştık. Şu anda aracımız çalışmıyor. Öğlen güneş gördüğünde çalıştıracağız." dedi.

Ardahan

Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte iş yeri ve evlerin camları buz tuttu. Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların saçlarında soğuk yüzünden kırağı oluştu.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece yağan kar, sabah yerini sise bıraktı.

Dondurucu soğuklar ve sisin etkili olduğu ilde, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Kent sakinleri araçlarını branda ve battaniyelerle kapladı, ağaçlar ise kırağı tuttu.

Yoğun sisin etkili olduğu kentte, Ağrı- Van, Ağrı-Erzurum ve Ağrı- İran kara yolunda sürücüler görüş mesafesinin düşmesi yüzünden ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından, Erzurum ile Erzincan'da 28 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

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Kars Çayı, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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