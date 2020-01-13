Kırağı tutan ağaçların görsel şöleni - Son Dakika

Kırağı tutan ağaçlar

Ferhat Bayır ile röportaj Kırağı tutan ağaçların görsel şöleni

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağıyla kaplanan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Munzur Dağları arasında kurulu olan 1500 rakımlı Ovacık'ta, kış mevsimi zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor.

Kar yağışının ardından ilçede etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar görsel şölen sundu.

Doğa tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçlar, fotoğrafçılar için de eşsiz kareler oluşturdu.

Yöre sakinlerinden Ferhat Bayır, AA muhabirine, Ovacık'ta kış aylarının çetin geçtiğini söyledi.

Kırağı tutan ağaçların kendisini çok etkilediğini belirten Bayır, "Havalar çok soğudu ve bu yüzden ilçemizdeki ağaçlar kırağıyla kaplandı. Muhteşem bir görüntü oluşmuş ve bize de bu anın keyfini çıkarmak kalıyor." dedi.