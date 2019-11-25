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Kırağı tutan sarıçam ormanlarında görsel şölen

6 saat önce

Sarıçam ormanlarında drone görüntüsü Kırağı tutan ağaçlardan görüntü Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştüKARS - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Sarıçam ormanlarında drone görüntüsü

Kırağı tutan ağaçlardan görüntü Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştü

KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kırağı nedeniyle sarıçam ormanları farklı bir güzelliğe büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe kayak merkezini çevreleyen sarıçam ormanları drone ile havadan görüntülendi.

Kırağı ile beyaza bürünen ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kırağı tutan sarıçam ormanlarında görsel şölen

Doğu Anadolu Bölgesi, Sarıçam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:15 Kaynak: AA
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