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Kırağı tutan sarıçam ormanlarında görsel şölen
6 saat önce
Sarıçam ormanlarında drone görüntüsü Kırağı tutan ağaçlardan görüntü Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştüKARS - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:15 Kaynak: AA
Sarıçam ormanlarında drone görüntüsü
Kırağı tutan ağaçlardan görüntü Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştü
KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kırağı nedeniyle sarıçam ormanları farklı bir güzelliğe büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe kayak merkezini çevreleyen sarıçam ormanları drone ile havadan görüntülendi.
Kırağı ile beyaza bürünen ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
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