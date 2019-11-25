Kırağı tutan sarıçam ormanlarında görsel şölen

Sarıçam ormanlarında drone görüntüsü

Kırağı tutan ağaçlardan görüntü Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştü

KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kırağı nedeniyle sarıçam ormanları farklı bir güzelliğe büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe kayak merkezini çevreleyen sarıçam ormanları drone ile havadan görüntülendi.

Kırağı ile beyaza bürünen ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.