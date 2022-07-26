Kiraladığı ahırda göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
Üye Girişi

Kiraladığı ahırda göçmen kaçakçılığı

26.07.2022 16:46
Kiraladığı ahırda göçmen kaçakçılığı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evin ahırında gerçekleştirilen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evin ahırında gerçekleştirilen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesince Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Özalp Yolu 5. Kümeevler Sokak üzerinde şüphelendikleri minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada 2 kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Sürücü ile yapılan görüşmede aynı bölgede kiraladığı ahırda 12 kaçak göçmenin daha olduğunu söyledi. Bunun üzerine özel harekat polisinin desteği ile düzenlen operasyonda ahırda 12 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs ve ahırda yakalanan 14 düzensiz göçmenlerinin işlemleri yapılması için Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, minibüse de el konuldu. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı Van'da kaçak kazı sırasında bulunan Urartu yapıları bilim dünyasına kazandırılacak Van'da kaçak kazı sırasında bulunan Urartu yapıları bilim dünyasına kazandırılacak
Kaynak: İHA

Göçmen, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiraladığı ahırda göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak
16:11 Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak
15:32 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:56 Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum
15:50 Erken seçim için dillendirilen tarihin AK Parti için özel bir anlamı olduğu öne sürüldü
15:49 Alman devi sadece 79 dakika forma giyen genç futbolcuya 28.5 milyon euro ödedi
15:41 Ezel dizisinin yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli hali dikkat çekti
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 16:46:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kiraladığı ahırda göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement