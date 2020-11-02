Kiraladığı aracı geri getirmeyen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da birden fazla kişiden kiraladığı araçları geri getirmeyen L.K.(53) tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde birden fazla kişiden kiraladığı araçları geri getirmeyen L.K. isimli şüpheliyi, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yakaladı. 8 farklı suçtan araması bulunan şüphelinin kesinleşmiş toplam 3 yıl 5 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen L.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA
- Kaynak: İHA
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