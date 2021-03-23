KAHRAMANMARAŞ - Kiraladığı dairesine çilingir yardımıyla giren ev sahibi ve akrabalarına 10 ay hapis cezası - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Kiraladığı dairesine çilingir yardımıyla giren ev sahibi ve akrabalarına 10 ay hapis cezası

23.03.2021 11:03

Kahramanmaraş'ta borçlarını ödemeyen kiracısının oturduğu dairesine tahliye için çilingir yardımıyla girdiği iddia edilen ev sahibi ve akrabalarına "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 10 ay hapis cezası verildi, çilingir ise evin içine girmediği için ceza almadı.

Kahramanmaraş'ta borçlarını ödemeyen kiracısının oturduğu dairesine tahliye için çilingir yardımıyla girdiği iddia edilen ev sahibi ve akrabalarına "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 10 ay hapis cezası verildi, çilingir ise evin içine girmediği için ceza almadı.

Merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'ndeki evini kiraya veren K.T, kiracısı A.G'nin borcunu ödememesi nedeniyle Kahramanmaraş 7. Noterliği aracılığıyla evin boşaltılması için ihtarname gönderdi.

İddiaya göre, ihtarnamenin süresi dolmadan kiracısının yaşadığı evi tahliye etmek isteyen K.T, babası M.T. ve akrabası İ.T. ile eve giderek çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp eşyaları çıkarttı.

Kiracı A.G'nin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla ilgili şikayette bulunması üzerine ev sahibi, iki akrabası ve çilingir hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan Kahramanmaraş 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Görülen duruşmalar sonrası mütalaasını açıklayan savcı, kiracı A.G'nin kira ve aidat bedellerini ödemeği için ihtar edildiğini belirterek olay tarihinde sanıklar K.T, M.T. ve İ.T'nin evin önüne giderek çilingir Batuhan Demir'e noterden çekilen ihtarnameyi gösterdiklerini ifade etti.

Sanık ve tanık beyanlarına göre, çilingir yardımıyla açtırılan eve sadece M.T'nin girdiği, evdeki eşyaları çıkarttığı, diğer sanıkların ise dışarda beklediğini ifade eden savcı, M.T'nin konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediğinin sabit olduğunu ancak bunun da uzlaştırma hükümlerine tabi olduğu için dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesini, diğer sanıkların ise beraatini talep etti.

Kararını açıklayan hakim ise sanıklar K.T, M.T. ve İ.T'nin "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu birden fazla kişiyle işledikleri gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Hakim, çilingir Batuhan Demir'in ise konuta girdiğine dair bir delil bulunmaması nedeniyle beraatine hükmetti.

"Ev sahibi olduğundan emin olduktan sonra kapıyı açtım"

Çilingir Batuhan Demir, AA muhabirine, olay günü ev sahibi K.T'nin kendisini çağırması üzerine daireye gittiğini belirterek şöyle devam etti:

"İlk önce kimlik ve tapuyu kontrol ettim, beni çağıran kişinin ev sahibi olduğundan emin olduktan sonra kapıyı açtım. Ev sahibi kapıyı açınca, 'İçeride kiracısının olduğunu ve elinde tahliye kararının bulunduğunu, kiracının evden çoktan çıkması gerektiğini' söyledi. İçeride eşyaları olduğu için de ona istinaden bir tutanak tutulmasını istedi. Biz de tutanağa imza attık ve oradan ayrıldık."

Demir'in avukatı Seda Akgemci de müvekkilinin tutanak altında imzasının olmasından dolayı yargılandığını ve yaptıkları araştırma sonrasında Yargıtay'ın emsal kararlarının olduğunu gördüklerini söyledi. Bu kararlara göre çilingirin kapıyı açmadan önce evrak kontrolü yapıp, kapıyı açıktan sonra da evin içerisine girmemesi durumunda yaptığı eylemin suç unsuru oluşturmadığını ifade eden Akgemci, yargılama sırasında bu emsal kararı mahkemeye sunduklarını ifade etti.

Akgemci, müvekkilinin, evin içerisine girmediğini ve evrak kontrolü yaptığını diğer tanık ve sanıkların da teyit etmesi sonrasında beraat ettiğini dile getirdi.

Çilingirlerin benzer durumlarla karşılaşmamaları için gerekli kontrolleri yapmasının önemine işaret eden Akgemci, açılan evin içine girmemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ - Kiraladığı dairesine çilingir yardımıyla giren ev sahibi ve akrabalarına 10 ay hapis cezası
KAHRAMANMARAŞ - Kiraladığı dairesine çilingir yardımıyla giren ev sahibi ve akrabalarına 10 ay hapis cezası
KAHRAMANMARAŞ - Kiraladığı dairesine çilingir yardımıyla giren ev sahibi ve akrabalarına 10 ay hapis cezası
KAHRAMANMARAŞ - Kiraladığı dairesine çilingir yardımıyla giren ev sahibi ve akrabalarına 10 ay hapis cezası

Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Savcı, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Kiraladığı dairesine çilingir yardımıyla giren ev sahibi ve akrabalarına 10 ay hapis cezası - Son Dakika


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