KİRALADIĞI EVDE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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KİRALADIĞI EVDE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

20.07.2022 11:46

OSMANİYE'de cezaevinden yeni çıkıp, başka isimle kiraladığı evde uyuşturucu satışı yapan Y.S., polis ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE'de cezaevinden yeni çıkıp, başka isimle kiraladığı evde uyuşturucu satışı yapan Y.S., polis ekiplerince yakalandı. Adreste yapılan aramada ise hassas terazi, 26 gram eroin ve 1 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarına çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, cezaevinden yeni çıkan Y.S.?nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşıldı. Fiziki takibini sürdüren polis, şüphelinin evinin çevresinde yaptığı incelemede herhangi bir olumsuz duruma rastlamazken, şüphelinin başka isimle başka bir ev kiraladığı ve kullandığı isimle uyuşturucu madde satışı yapmaya devam ettiği öğrenildi. Şüpheli Y.S.?nin paravan olarak kullandığı evin çevresinde çalışma yapan polis, bahçe içerisinde işaretlenmiş bölgeye gömülü vaziyette hassas terazi ve çiçek saksıları içerisine gömülü vaziyette ise 26 gram eroin maddesi ile 1 tabanca ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan Y.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİRALADIĞI EVDE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KİRALADIĞI EVDE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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