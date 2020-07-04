Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı - Son Dakika

Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı

DÜZCE'de, oto kiralama işi yapan Şenay Köroğlu, teslim edilmeyen otomobilin yerini tespit ederek aracı almaya gittiğinde aracın arka koltuğundaki cesedi görerek polise haber verdi.

DÜZCE'de, oto kiralama işi yapan Şenay Köroğlu, teslim edilmeyen otomobilin yerini tespit ederek aracı almaya gittiğinde aracın arka koltuğundaki cesedi görerek polise haber verdi. Kimliği belirlenemeyen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsiye gönderildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynaşlı ilçesinde araç kiralama işletme Şenay Köroğlu, 06 DY 0409 plakalı otomobilini 10 gün önce Tekin K. isimli kişiye kiraladı. Kiralanan araç zamanında geri getirilmeyince Şenay Köroğlu, GPS yardımıyla aracının Yeşiltepe Mahallesi 118 Sokak'ta olduğunu öğrendi. Aracının yanına giden Şenay Köroğlu, aracını kontrol ederken arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını görerek polise haber verdi.

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
İstanbul'da yeni normal denetimleri sıklaştı! Vali, bizzat sosyal medyadan uyardı
ARACI KİRALAYAN KİŞİYE ULAŞILAMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ölen kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlamadı. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aracı kiralayan Tekin K.'ye ise ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yeşiltepe, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 18:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı - Son Dakika

Son Dakika

16:57 Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:08 Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:13 Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 08:50 Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
23:47
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 00:35:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]