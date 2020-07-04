Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı - Son Dakika

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynaşlı ilçesinde araç kiralama işletme Şenay Köroğlu, 06 DY 0409 plakalı otomobilini 10 gün önce Tekin K. isimli kişiye kiraladı. Kiralanan araç zamanında geri getirilmeyince Şenay Köroğlu, GPS yardımıyla aracının Yeşiltepe Mahallesi 118 Sokak'ta olduğunu öğrendi. Aracının yanına giden Şenay Köroğlu, aracını kontrol ederken arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını görerek polise haber verdi.

DÜZCE'de, oto kiralama işi yapan Şenay Köroğlu , teslim edilmeyen otomobilin yerini tespit ederek aracı almaya gittiğinde aracın arka koltuğundaki cesedi görerek polise haber verdi. Kimliği belirlenemeyen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsiye gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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