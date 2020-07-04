Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı (2) - Son Dakika
Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı (2)
KİMLİĞİ BELİRLENDİDüzce'de, otomobilin içerisinde ölü bulunan kişinin Mensur Ataseven olduğu belirlendi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Düzce'de, otomobilin içerisinde ölü bulunan kişinin Mensur Ataseven olduğu belirlendi. Mensur Ataseven'in ölümünün yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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4.07.2020 19:49:43. #1.13#
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