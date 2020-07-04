Kiraladığı otomobilinin içinde ceset buldu - Son Dakika

Kiraladığı otomobilinin içinde ceset buldu

Düzce'de oto kiralama işi yapan vatandaş, bir şahsa kiraladığı ve zamanında getirilmemesinden şüphelenerek GPS üzerinden yerini tespit ettiği otomobilinin içinde ceset buldu.

Düzce'de oto kiralama işi yapan vatandaş, bir şahsa kiraladığı ve zamanında getirilmemesinden şüphelenerek GPS üzerinden yerini tespit ettiği otomobilinin içinde ceset buldu.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Düzce'nin Yeşiltepe Mahallesi 118 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynaşlı ilçesinde oto kiralama işi yapan Ş.K. isimli kadın Tekin Kahveci isimli şahsa kiraladığı otomobil zamanında getirilmeyince durumdan şüphelendi. Ş.K. durumdan şüphelenerek araçta bulunan GPS cihazı yardımı ile aracın Yeşiltepe Mahallesi 118. Sokak kenarında park hailinde olduğunu gördü. Aracının yanına giden Şenay K. aracını kontrol ederken arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde araç içerisinde bir erkek cesedine rastlanıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset kimliğinin ve ölümün nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şahsın kimliği ve ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. - DÜZCE

Düzce, GPS, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiraladığı otomobilinin içinde ceset buldu - Son Dakika
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