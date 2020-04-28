Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkeze bağlı Karsak köyü ile Suluköy arasındaki kablo iletişimin koptuğu ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti

Kütahya 'da haberleşme kablosu hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli, kestiği kabloları kiraladığı otomobile yüklerken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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