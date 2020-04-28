Kiraladığı otomobille kablo çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da haberleşme kablosu hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli, kestiği kabloları kiraladığı otomobile yüklerken suçüstü yakalandı.
Merkeze bağlı Karsak köyü ile Suluköy arasındaki kablo iletişimin koptuğu bilgisi üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki kestiği haberleşme kablolarını kiralık olduğu belirlenen 34 NN 4795 plakalı otomobile yükleyen M.A.Y'yi gözaltına aldı. Zanlı daha sonra Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.