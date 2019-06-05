Kiraladığı su bisikleti alabora oldu, dakikalarca kurtarılmayı bekledi
1 saat önce
Kiraladığı su bisikleti alabora oldu, dakikalarca kurtarılmayı beklediSİVAS - Sivas Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölünde bir gencin kiraladığı su bisikleti alabora oldu, dakikalarda kurtarılmayı bekleyen genç, vatandaşların yardımı ile karaya çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:14 Kaynak: İHA
Kiraladığı su bisikleti alabora oldu, dakikalarca kurtarılmayı bekledi
SİVAS - Sivas Hafik
ilçesinde bulunan Hafik Gölünde bir gencin kiraladığı su bisikleti alabora oldu, dakikalarda kurtarılmayı bekleyen genç, vatandaşların yardımı ile karaya çıkartıldı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölünde bir genç eğlenmek için kiraladığı su bisikleti ile göle açıldı. Ancak su bisikleti bir süre sonra alabora oldu. Ders dönen bisikletin üstüne çıkmayı başaran genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Yüzme bilmeyen genç su bisikleti ile yanına giden vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.
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