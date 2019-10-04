Kiraladığı yolcu otobüsü gelin arabası oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Mehmet Arslan, düğünü için kiraladığı yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı.

Şadiye Özer ile hayatını birleştiren Mehmet Arslan, düğününde gelin aracı yapmak için yolcu otobüsü kiraladı. Damat Arslan, arkadaşlarıyla çiçek ve etiketlerle süslediği yolcu otobüsüyle çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ilçenin Çiftepınar Mahallesi'ndeki gelin evine geldi. Burada gelin Şadiye Özer'i evinden alan Arslan, yolcu otobüsüyle şehir turu attıktan sonra Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret ederek evliliklerinin bir ömür sürmesi dileğiyle dua etti. Türbenin ardından fotoğraf çekimi için tarihi İshak Paşa Sarayı'na geçen çifte, saraya gelen ziyaretçiler de büyük ilgi gösterdi.

Gelin arabası yolcu otobüsü büyük ilgi gördü

Damat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını birleştirdiği Şadiye Özer'e sıra dışı bir sürpriz yapmak için yolcu otobüsü kiraladığını söyledi. Arkadaşlarıyla yolcu otobüsünü süsleyerek gelin aracına dönüştürdüklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"İlk bu düşüncemi arkadaşlarım ve yakınlarımla paylaştığımda saçma buldular. Ben de 'Bana bırakın çok güzel olacak' dedim. Daha sonra onların da desteğini alarak bu planımı hayata geçirdim. Otobüsü kiraladım daha sonra da arkadaşlarımla otobüsü çiçek ve etiketlerle süsledik. Gelin evine geldiğimizde çevredekiler de çok şaşırdı. Hem eşime hem de ailelerimize sıra dışı ve güzel bir sürpriz oldu."

"Sıra dışı bir sürpriz oldu"

Gelin Şadiye Özer de yolcu otobüsünü gelin arabası olarak görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Arslan'ın kendisine çok farklı ve etkileyici bir sürpriz yaptığını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Aslında ilk otobüsü kiraladığında cep telefonuma fotoğraflarını gönderdi. Açıkçası otobüsü nasıl süsleyeceğini, güzel olup olmayacağını günlerce düşündüm, çok merak ettim. Otobüsle evin önüne geldiklerinde ise şaşkınlığımı ve mutluluğumu gizleyemedim. Muhteşem süslemiş, gerçekten beklediğimin çok ötesinde sıra dışı bir sürpriz oldu benim için. Çok mutluyum."