Son Dakika Haberleri: Kiraladığı yolcu otobüsü gelin arabası oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kiraladığı yolcu otobüsü gelin arabası oldu

39 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Mehmet Arslan, düğünü için kiraladığı yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Mehmet Arslan, düğünü için kiraladığı yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı.

Şadiye Özer ile hayatını birleştiren Mehmet Arslan, düğününde gelin aracı yapmak için yolcu otobüsü kiraladı. Damat Arslan, arkadaşlarıyla çiçek ve etiketlerle süslediği yolcu otobüsüyle çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ilçenin Çiftepınar Mahallesi'ndeki gelin evine geldi. Burada gelin Şadiye Özer'i evinden alan Arslan, yolcu otobüsüyle şehir turu attıktan sonra Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret ederek evliliklerinin bir ömür sürmesi dileğiyle dua etti. Türbenin ardından fotoğraf çekimi için tarihi İshak Paşa Sarayı'na geçen çifte, saraya gelen ziyaretçiler de büyük ilgi gösterdi.

Gelin arabası yolcu otobüsü büyük ilgi gördü

Damat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını birleştirdiği Şadiye Özer'e sıra dışı bir sürpriz yapmak için yolcu otobüsü kiraladığını söyledi. Arkadaşlarıyla yolcu otobüsünü süsleyerek gelin aracına dönüştürdüklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"İlk bu düşüncemi arkadaşlarım ve yakınlarımla paylaştığımda saçma buldular. Ben de 'Bana bırakın çok güzel olacak' dedim. Daha sonra onların da desteğini alarak bu planımı hayata geçirdim. Otobüsü kiraladım daha sonra da arkadaşlarımla otobüsü çiçek ve etiketlerle süsledik. Gelin evine geldiğimizde çevredekiler de çok şaşırdı. Hem eşime hem de ailelerimize sıra dışı ve güzel bir sürpriz oldu."

"Sıra dışı bir sürpriz oldu"

Gelin Şadiye Özer de yolcu otobüsünü gelin arabası olarak görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Arslan'ın kendisine çok farklı ve etkileyici bir sürpriz yaptığını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Aslında ilk otobüsü kiraladığında cep telefonuma fotoğraflarını gönderdi. Açıkçası otobüsü nasıl süsleyeceğini, güzel olup olmayacağını günlerce düşündüm, çok merak ettim. Otobüsle evin önüne geldiklerinde ise şaşkınlığımı ve mutluluğumu gizleyemedim. Muhteşem süslemiş, gerçekten beklediğimin çok ötesinde sıra dışı bir sürpriz oldu benim için. Çok mutluyum."

Kiraladığı yolcu otobüsü gelin arabası oldu

Mehmet Arslan, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi
Belediyesi 2 yıldır CHP'de olan Küçükkuyu'da villa yapımı için 2.5 milyon ağaç kesilmiş Otobüs duraklarında yer alan ekranlardaki hatalar, vatandaşı isyan ettirdi THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:33:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kiraladığı yolcu otobüsü gelin arabası oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]