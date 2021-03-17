Kiraladığını sandığı eşyalarının satıldığını öğrenince şoke oldu - Son Dakika

Mersin'de bir güzellik merkezi işleten Aysun Alkan, pandemi dolayısıyla kapanan iş yerindeki eşyaları kiralamak isterken dolandırıldığını iddia etti. Yaptıkları bir sözleşme ile eşyalarını aylık 10 bin liraya kiraya verdiğini zanneden Alkan, her şeyinin satıldığını öğrenince şoke oldu.

10 yıldır güzellik uzmanı olan ve yaşamını bu şekilde sürdüren Aysun Alkan, başından geçen olayları İHA muhabirine anlattı. Pandeminin başladığı ilk dönemlerde dükkanının kapalı olduğunu bu yüzden de eşyalarını kiralamak istediğini aktaran Alkan, bir arkadaşının kendisine ulaştığını belirterek, arkadaşının, "Bir çift eşyalarını kiralamak istiyor. Ayda 10 bin lira verecekler" dediğini söyledi. O dönemde paraya ihtiyacı olduğu için teklifi kabul ettiğini belirten Alkan, "Arkadaşım eliyle bir sözleşme hazırladı. Sözleşmenin içerisinde, perdeden çöp kutusuna kadar ne varsa hepsini ekledik. Bir de kiranın ödenmemesi durumuna karşılık, 200 bin liralık bir senet getirdi. Ben bunları görünce inandım. Nakliyeciler geldi eşyaları götürdü" dedi.

KENDİ EŞYALARININ BULUNDUĞU YERDE İŞÇİ GİBİ ÇALIŞTI

Bir süre sonra durumdan şüphelendiğini ve bu sebeple arkadaşını tekrar aradığını anlatan Alkan, "Kiraladığım kişileri görmek istediğimi söyledim. Bana 'tamam' dedi ve sonra iletişime geçemedik. Bir süre sonra daha önce birlikte çalıştığım bir hocam bana ulaştı. Eşyalarımı sordu, bende kiraya verdiğimi söyledim. O da bana eşyalarımın satıldığını söyledi. Hatta adres verdi. Verdiği adrese gittiğimde ise eşyalarımı satın alan kişiyle görüştüm. Durumu ona anlattığımda, kendisi de mağdur olduğunu söyledi. Bana ortaklık teklif etti ve paramı kurtaracağını söyledi. Seans bekleyen müşterilerim olduğu için bende kabul ettim. Onların yanında kendi eşyalarımın olduğu yerde 3 ay işçi gibi çalıştım. Bana ortaklık teklif eden şahıs başka bir olaydan dolayı cezaevine gönderildi. Ne yapacağımı bilemedim. Zaten sonra beni o iş yerine de almadılar" şeklinde konuştu.

"Yardım bekliyorum"

Söz konusu şahıslar hakkında gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak bir sonuç çıkmadığını dile getiren Alkan, mağdur olduğunu ve yardım beklediğini belirtti. Eşyalarının nerede olduğunu bildiğini ancak alamadığını kaydeden Alkan, "Benim tek geçim kaynağım bu. Kimsem yok. Tek başıma mücadele veriyorum. Vatandaşlarımız da dikkatli olsun. Hiç kimse hiçbir sözleşmeyi okumadan imzalasın" diye konuştu.

(Güray Gürdal/İHA)