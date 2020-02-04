Kiraladıkları araç takip sistemli otomobille kablo hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiraladıkları araç takip sistemli otomobille kablo hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kiraladıkları araç takip sistemli otomobille kablo hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, kiraladıkları otomobil ile kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen ve araç takip sistemi sayesinde yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kiraladıkları araç takip sistemli otomobille kablo hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, kiraladıkları otomobil ile kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen ve araç takip sistemi sayesinde yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Karacaderbent Mahallesi yakınlarında 1760 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu ve Uşak'tan kiralandığı belirlenen otomobili çevre illere bildirdi.

Ekipler, otomobildeki GPS araç takip sisteminden, aracın Manisa'nın Kula ilçesi istikametine gittiğini belirledi.

Kula ilçesi girişinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 300 kilogram çalıntı haberleşme ve enerji nakil kablosu bulundu.

Gözaltına alınan otomobildeki şüpheliler, Orhan ve Ramazan A. ile Muzaffer K, Kütahya'nın Şaphane ilçesine gönderildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, araç takip sisteminde yapılan incelemede, şüphelilerin hırsızlık olayının gerçekleştiği Karacaderbent Mahallesi'nde yaklaşık 6 saat bulunduğu tespit edildi.

Şaphane, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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