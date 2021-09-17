Kiraladıkları aracı sahte belgeyle satıp, çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ANTALYA'da, araç kiralama firmasından kiraladıkları otomobili sahte plaka ve vekaletle 140 bin TL'ye sattıktan sonra çalan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, E.A.'nın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurmasıyla ortaya çıktı. E.A., polise verdiği ifadesinde, 140 bin TL'ye satın aldığı otomobilinin park halindeyken çalındığını bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen polis, otomobili sahte belge ve plakayla 140 bin TL'ye E.A.'ya sattıktan sonra park edildiği yerden çalan Ç.Ö., S.P. ve B.H.'yi Serik ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin, yedek anahtarla çaldıkları otomobili araç kiralama firmasından kiraladığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, dolandırıcılık olaylarından çok sayıda kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.