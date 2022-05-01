Kiraladıkları araçla çiftçilerin kablolarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kiraladıkları araçla çiftçilerin kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

01.05.2022 15:18

Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla çiftçilerin sulamada kullandığı elektrik trafosunun kablolarını çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla çiftçilerin sulamada kullandığı elektrik trafosunun kablolarını çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı nedeniyle Siverek- Diyarbakır yolu üzerinde uygulama yapan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 42 ABH 910 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre kala yol kenarında durup dörtlülerini yaktığını gördü. Araca binip bölgeye giden jandarma ekipleri, içerisinde 2 kişinin olduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın içerisinde yaklaşık 90 metre kablo, alet çantası ve demir kesme makası bulundu. Yapılan araştırmada R.Ş. ile M.B. isimli şahısların kabloları Siverek ilçesine bağlı Dardağan kırsal mahallesindeki 3 çiftçinin tarlasından çaldıkları belirlendi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, Diyarbakır'dan kiraladıkları araçla hırsızlık yapan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kiraladıkları araçla çiftçilerin kablolarını çalan hırsızlar yakalandı
Kiraladıkları araçla çiftçilerin kablolarını çalan hırsızlar yakalandı
Kiraladıkları araçla çiftçilerin kablolarını çalan hırsızlar yakalandı
Kiraladıkları araçla çiftçilerin kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken ele geçirildi Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken ele geçirildi Bayram alışverişi pazarcıların yüzünü güldürdü Bayram alışverişi pazarcıların yüzünü güldürdü

Ramazan Bayramı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiraladıkları araçla çiftçilerin kablolarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:25 AK Partili Turan ve İskenderoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribota bindi! Muhalefet: Bunun tek bir sebebi var
15:19 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Büyük fayda sağlar
15:05 Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
14:46 Maltepe miting alanına girmek isteyen LGBT'liler ile polis arasında gerginlik yaşandı
14:43 Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
14:17 Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, para iadesi istedi! Mahkeme gelin ve damadı haklı buldu
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 15:33:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kiraladıkları araçla çiftçilerin kablolarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement