Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, araç kiralayarak hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi ve aracı kiraladığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde, araç kiralayarak hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi ve aracı kiraladığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.


Olay, Menderes ilçesine bağlı Develi ve Yeniköy mahallerinde gerçekleşti. İddiaya göre, O.G. ve Ş.D. isimli şahıslar, E.T. isimli şahıstan otomobil kiraladı. Kiraladıkları araçla dolaşan şahıslar evden hırsızlık olayı gerçekleştirdi. İhbar üzerine Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, söz konusu adres ve çevresinde çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde yapılan kamera incelemelerinde, şüphelilerin mavi renkli bir otomobille olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Tespit edilen araçla ilgili olarak aracı kiralayan şüpheli şahsın kimlik bilgilerine ulaşıldı.


Otomobili kiralayan ve hırsızlık şüphelileri aynı araçta yakalandı


Otomobili kiralayan şüpheli şahsın kimlik bilgilerine ulaşılmasının ardından söz konusu araç, Yeniköy Mahallesi'nde durduruldu. Durdurulan araçta bulunan hırsızlık şüphelileri O.G. ve Ş.D. ile aracı kiraladığı tespit edilen E.D. birlikte yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen 1 adet demir levye, 1 çift inşaat eldiveni, 2 çift spor ayakkabı ve kuru sıkıdan çevirme tabanca ele geçirildi.


Durdurulan araçta yakalanan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar sorgularının ve işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Menderes, İzmir, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:06 Kaynak: İHA
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