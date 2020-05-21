Kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde kiraladıkları araçla evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde kiraladıkları araçla evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığınca, Kaytazdere beldesinde B.G'ye ait ev ve eklentilerden bazı eşyanın çalınmasına ilişkin özel ekip oluşturuldu. Bölgedeki, yakın il ve ilçedeki kamera kayıtlarını inceleyen, teknik ve fiziki imkanları kullanan ekipler, hırsızlık şüphelileri Y.K. (22), B.K. (21), S.Ç. (18) ve E.D'nin (15), Y.K'den kiraladıkları otomobille olay yerine geldiğini belirledi. Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çalınan eşyadan bazıları bulundu. Ayrıca, olayda kullanılan otomobilin Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne (KABİS) girişi yapılmadığı için iş yeri sahibine 9 bin 514 lira ceza uygulandığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi