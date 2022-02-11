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KİRALADIKLARI ARAÇLARA KENDİLERİ HASAR VERİP MAĞDURLARI DOLANDIRMIŞLAR - Son Dakika

KİRALADIKLARI ARAÇLARA KENDİLERİ HASAR VERİP MAĞDURLARI DOLANDIRMIŞLAR

11.02.2022 12:28

İSTANBUL'da otomobil kiralayan mağdurları "Araca hasar verdiniz" diyerek depozito olarak aldıkları paraları geri vermeyerek dolandıran 7 kişilik çete polis ekipleri tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da otomobil kiralayan mağdurları "Araca hasar verdiniz" diyerek depozito olarak aldıkları paraları geri vermeyerek dolandıran 7 kişilik çete polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin GPS sisteminden buldukları kiraladıkları otomobillere kendileri çizerek mağdurlardan para istedikleri ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şebekenin aynı yöntemle 80 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

3 AY BOYUNCA TAKİP YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından otomobil kiraladıkları vatandaşları dolandıran iki ayrı çete ortaya çıkarıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sırasında, şüphelilerin kiraladıkları araçlara kendilerinin hasar verdiğini daha sonra aracı geri bırakmaya gelen mağdurlara "Araçta hasar var. Depozitonuzu vermeyeceğiz." dedikleri tespit edildi. Şüphelilerin bazı olaylarda müşterilerine boş senetler imzalattıkları ve bu senetleri yüklü miktarda meblağlarla doldurarak işleme koydukları öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının kendi araçlarını çizdikleri anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından önceki gün şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Küçükçekmece, Silivri, Bahçelievler, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ile Ordu'nun Fatsa ilçesinde daha önceden tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

80 MAĞDURU 1 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Yapılan soruşturmada şüphelilerin 80 mağdurdan yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne gelen mağdurlar şüphelilleri teşhis etti. MAĞDUR "BİR GÜNLÜK ARAÇ KİRALAMAK 3 BİN 500 LİRAYA GELDİ"

Olayın mağdurlarından Cumali Kara "Araba kiralamıştım. Teslim edeceğimden bir gün önce araçta hasarlar oluştuğunu gördüm. Şüphelilere gittiğimde hasarları gösterip depozito olarak bıraktığım 3 bin lirayı geri vermeyeceklerini ayrıca serviste çok fazla tutacak olan hasarları kendilerinin yaptıracakların bunun içinde 6 bin daha vermemi istediler. Ben oradan ayrılıp polisi aradım. Bir günlük araç kiralama bana 3 bin 500 liraya mal oldu." dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah E.(32), Ahmet E.(26), Baran E.(22), Engin D.(29) Yusun E.(33), Doğukan K.(23) ve Burak Ş.(29) adliyeye sevk edildiler.

KİRALADIKLARI ARAÇLARA KENDİLERİ HASAR VERİP MAĞDURLARI DOLANDIRMIŞLAR
KİRALADIKLARI ARAÇLARA KENDİLERİ HASAR VERİP MAĞDURLARI DOLANDIRMIŞLAR
KİRALADIKLARI ARAÇLARA KENDİLERİ HASAR VERİP MAĞDURLARI DOLANDIRMIŞLAR
KİRALADIKLARI ARAÇLARA KENDİLERİ HASAR VERİP MAĞDURLARI DOLANDIRMIŞLAR
KİRALADIKLARI ARAÇLARA KENDİLERİ HASAR VERİP MAĞDURLARI DOLANDIRMIŞLAR

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİRALADIKLARI ARAÇLARA KENDİLERİ HASAR VERİP MAĞDURLARI DOLANDIRMIŞLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİRALADIKLARI ARAÇLARA KENDİLERİ HASAR VERİP MAĞDURLARI DOLANDIRMIŞLAR - Son Dakika
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