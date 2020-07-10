Kiraladıkları bahçede kenevir yetiştirirken yakalandılar - Son Dakika

Kiraladıkları bahçede kenevir yetiştirirken yakalandılar

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 ay takip ettiği 2 kişi yetiştirdikleri kenevir ve yaptıkları uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 ay takip ettiği 2 kişi yetiştirdikleri kenevir ve yaptıkları uyuşturucu ile birlikte yakalandı. Şahısların kenevirleri kiraladıkları bahçede yetiştirdikleri belirlendi.


Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde bir ihbarı değerlendiren Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu yetiştirdiğini ve imal ettiğini belirledikleri Y.K.(54) ve N.K.'yi (60) takibe aldı. Jandarma ekipleri, 2 ay boyunca takip ettikleri 2 kişinin kiraladıkları bahçede kenevir yetiştirdiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahıslara yönelik operasyon yaptı. Şahısların evlerinde yapılan aramada bin 248 kök kenevir ve 4 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlemler devam ettiği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynaşlı, Jandarma, Kenevir, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiraladıkları bahçede kenevir yetiştirirken yakalandılar - Son Dakika
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