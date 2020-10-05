Son dakika! Kiraladıkları daireyi kumarhaneye çevirenler polis baskınında yakalandı - Son Dakika

- Kiraladıkları daireyi kumarhaneye çevirenler polis baskınında yakalandı

Düzce'deki kiralık kumarhane 6 ay mühürlendi

DÜZCE - Düzce'de bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı baskında kiraladıkları evde kumar oynatan şahıslar suçüstü yakandı. Şahısların daha önceden de benzer suçtan ceza aldıkları belirlendi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynamak ve oynatmaktan daha önce işlem yaptıkları N.S., Y.D., A.S., T.S., İ.K. ve S.A. ile Konuralp mevkiinde sürekli girip çıktıkları bir evi takibe aldı. Ekipler, çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı bir site içinde daha öncede takibe alınan binaya şüpheli şahısların girdiklerini belirledi. Aynı adresten kumar oynatıldığına dair ihbar alan ekipler tarafından yapılan baskında, şahısların kiraladıkları dairenin oturma odasına kumar masası koyarak daireyi kumarhaneye çevirdikleri belirlendi. Baskın sonucunda 6 şahsa yasa dışı kumar oynamak suçundan kabahatler kanunu gereği işlem yapılırken ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 5 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

Yapılan baskında şahısların kiraladıkları daire ise 6 ay boyunca mühürlendi.