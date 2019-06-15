Son Dakika Haberleri: Kiraladıkları evde Hint keneviri yetiştiren 4 kişi yakalandı
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Kiraladıkları evde Hint keneviri yetiştiren 4 kişi yakalandı

2 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kiraladıkları iki katlı evde Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kiraladıkları evde Hint keneviri yetiştiren 4 kişi yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kiraladıkları iki katlı evde Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkisinde N.A'ya ait kiralanan evde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Uyuşturucu madde arama köpeğiyle, söz konusu iki katlı eve operasyon düzenlendi.
İkametlerde yapılan aramalarda saksılarda yetiştirilen Hint keneviri, bir miktar esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira ele geçirildi.
Operasyonda B.Y, G.B, Ö.Ö. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:17 Kaynak: AA
Köyceğiz, Muğla, Güncel
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