Kiraladıkları evde uyuşturucu düzeneği kuran şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Kiraladıkları evde uyuşturucu düzeneği kuran şahıslar yakalandı

29.07.2022 10:56

Kiraladıkları evde uyuşturucu düzeneği kuran şahıslar yakalandı Antalya'nın Kepez ilçesinde iki şahsın kiraladıkları dairede kurdukları düzenek ile skunk bitkisi yetiştirdikleri tespit edildi.

Kiraladıkları evde uyuşturucu düzeneği kuran şahıslar yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde iki şahsın kiraladıkları dairede kurdukları düzenek ile skunk bitkisi yetiştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili toplamda 4 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çamlıbel Mahallesi'nde B.K. ve A.R.T. isimli şahısların kiraladıkları dairede kurdukları düzenek ile skunk bitkisi yetiştirdikleri bilgisi alındı. Bilgi üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile söz konusu adreste arama yapıldı. Yapılan aramada; 1 adet uyuşturucu madde laboratuvarı, 540 gram skunk maddesi, 27 kök skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet makas, 10 gram skunk tohumu ele geçirildi. Yapılan araştırmalar sonucu 2 şahsın uyuşturucu madde almak için eve girdikleri tespit edilerek uyuşturucu madde ticareti yapıldığı anda evde bulunan 2 şüpheli ile birlikte toplam 4 şüpheli olay yerinde yakalandı.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiraladıkları evde uyuşturucu düzeneği kuran şahıslar yakalandı - Son Dakika

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