Son Dakika Haberleri: Kiraladıkları iş yerinde kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı
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Kiraladıkları iş yerinde kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de kiraladıkları iş yerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kiraladıkları iş yerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yerinde kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada ikişer adet kompresörlü elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör, 10 bin 800 sarılmış sigara, 9 bin 600 makaron ile 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kiraladıkları iş yerinde kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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