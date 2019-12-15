Kiraladıkları iş yerinde kaçak sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiraladıkları iş yerinde kaçak sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kiraladıkları iş yerinde kaçak sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de kiraladıkları iş yerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kiraladıkları iş yerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu adreste kaçak sigara imal ettikleri öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

İş yerinde yapılan aramalarda, elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, tekrar kullanılmak üzere sökülmüş 17 tütün bandrolü, bandrollü ve bandrolsüz 43 kilo 500 gram tütün, 239 kutuda 47 bin 800 dal makaron ile 43 kutuda 8 bin 600 dal sarılmış sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kiraladıkları iş yerinde kaçak sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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