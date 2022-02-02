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Kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan'daki 304 evcil hayvanı kurtardılar - Son Dakika

Kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan'daki 304 evcil hayvanı kurtardılar

02.02.2022 10:18

Kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan'daki 304 evcil hayvanı kurtardılar Rusya hava sahasını kullanamayan uçak, Ankara'ya indi, Adana'dan giden grup hayvanlara 15 saat bakım yaptı Adanalı hayvansever Devran Naz: "Türkiye uçağı çok güzel ağırladı" Dünyaca ünlü bir yardım kuruluşu,...

Kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan'daki 304 evcil hayvanı kurtardılar

Rusya hava sahasını kullanamayan uçak, Ankara'ya indi, Adana'dan giden grup hayvanlara 15 saat bakım yaptı

Adanalı hayvansever Devran Naz:

"Türkiye uçağı çok güzel ağırladı"

ADANA - Dünyaca ünlü bir yardım kuruluşu, kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan'a gidip terk edilmiş 304 evcil hayvanı kurtardı. Kanada'ya gitmek üzere yola çıkan uçak, Rusya hava sahasını kullanamadığı için Ankara'ya zorunlu iniş yaptı. Adana'dan yola çıkan 8 hayvansever de uçağa gidip hayvanların bakımını yaptı. 15 saat süren bakımın ardından tekrar havalanan uçak, Kanada'ya gitti.

Global Animal Rescue (SPCA), ABD'nin güçlerini çekmesinin ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'de terk edilmiş, aralarında özel ırkların da bulunduğu 304 kedi ve köpeği kurtarmaya karar verdi.

Rus İl-76 kargo uçağı kiralayan grup, pazar günü Kabil'e giderek Kabil Küçük Hayvan Kurtarma Ekibi ile birlikte 304 hayvanı kurtardı. Kanada'ya gitmek üzere tekrardan yola çıkan uçak, Rusya'nın hava sahasını kullanmasına izin vermediği için Ankara'ya zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki grup ineceklerini Adanalı hayvansever Devran Naz'a haber verdi. Bunun üzerine de Naz, kentteki terapi veteriner kliniğinde görevli 4 veteriner ve 3 gönüllüyle Ankara'ya gitti. Ankara Valiliği'nden özel izin alan grup, uçağa gidip hayvanların bakımını yaptı. 15 saat süren bakımın ardından tekrar havalanan uçak, önce İzlanda'ya ardından da Kanada'ya gitti.

Hayvanlar Kanada'nın Vancouver şehrinde sahiplendirilecek.

"Türkiye uçağı çok iyi ağırladı"

Adana'dan Ankara'ya giden Devran Naz, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Naz, Türkiye'nin uçağı çok iyi ağırladığını belirterek, "Afganistan'daki savaş alanından 304 kedi ve köpek kurtarılıyor. İçerisinde Amerikan vatandaşları olduğu için uçak Rusya'nın hava sahasını kullanamadı. Ankara'ya zorunlu iniş yaptı ve arkadaşlarım da bana ulaştı. Biz de buradan gittik 15 saat boyunca hasta hayvanların bakımını gerçekleştirdik. Aç ve susuz kalan hayvanlara mama verdik. Kısa zaman içerisinde bütün izinlerimizi aldık. Kimse bir zorluk çıkartmadı. Herkese çok teşekkür ederiz. Türkiye bu uçağı çok iyi ağırladı" diye konuştu.

Naz, hayvanların Kanada'da sahiplendirileceğini, SPCA ile birlikte yakın zamanda Türkiye'de de organizasyon yapacaklarını söyledi.

Kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan'daki 304 evcil hayvanı kurtardılar
Kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan'daki 304 evcil hayvanı kurtardılar
Kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan'daki 304 evcil hayvanı kurtardılar

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Afganistan, Türkiye, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan'daki 304 evcil hayvanı kurtardılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan'daki 304 evcil hayvanı kurtardılar - Son Dakika
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