Kiraladıkları villalarda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiraladıkları villalarda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kiraladıkları villalarda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Yalova ve Kocaeli'de kiraladıkları villalara sera kurup Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kiraladıkları villalarda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı, System.String[]

Yalova ve Kocaeli'de kiraladıkları villalara sera kurup Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, S.S, Y.S, K.Ö. ve S.S'nin Yalova'nın Çiftlikköy ile Kocaeli'nin Gölcük ilçelerinde kiraladıkları villalarda esrar ürettiği bilgisine ulaştı.

Çevresinde yüksek duvarlar bulunan, köpeklerle korunan iki villayı takibe alan ekipler, içeri giren ve çıkanların kimliklerini tespit etti.

Takip sonrası Çiftlikköy'deki adrese operasyon düzenlendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla evde arama yapan ekipler, Hint keneviri yetiştirmek için sera tertibatlı, özel dizayn edilmiş havalandırma sistemi ve ışıkların yer aldığı odalarla karşılaştı.

Gölcük'te belirlenen ikinci adreste de arama yapan ekipler, aynı şekilde dizayn edilmiş seralarda da Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Operasyonda 234 kök Hint keneviri, satışa sunulmaya hazır 581 gram esrar, "Glock" marka tabanca ve 69 mermi, sera malzemeleri ve pompalı tüfekle 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.S. ve Y.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.Ö. ve S.S'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Çiftlikköy, Kocaeli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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