Kiraladıkları villalarda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiraladıkları villalarda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kiraladıkları villalarda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Yalova ve Kocaeli'de kiraladıkları villalara sera kurup Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova ve Kocaeli'de kiraladıkları villalara sera kurup Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, S.S, Y.S, K.Ö. ve S.S'nin Yalova'nın Çiftlikköy ile Kocaeli'nin Gölcük ilçelerinde kiraladıkları villalarda esrar ürettiği bilgisine ulaştı.

Çevresinde yüksek duvarlar bulunan, köpeklerle korunan iki villayı takibe alan ekipler, içeri giren ve çıkanların kimliklerini tespit etti.

Takip sonrası Çiftlikköy'deki adrese operasyon düzenlendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla evde arama yapan ekipler, Hint keneviri yetiştirmek için sera tertibatlı, özel dizayn edilmiş havalandırma sistemi ve ışıkların yer aldığı odalarla karşılaştı.

Gölcük'te belirlenen ikinci adreste de arama yapan ekipler, aynı şekilde dizayn edilmiş seralarda da Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Operasyonda 234 kök Hint keneviri, satışa sunulmaya hazır 581 gram esrar, "Glock" marka tabanca ve 69 mermi, sera malzemeleri ve pompalı tüfekle 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.S. ve Y.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.Ö. ve S.S'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kiraladıkları villalarda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Çiftlikköy, Kocaeli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu

Son Dakika Haberleri
21:26 Hakkında dava açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık başvurusu yapacak - Son Dakika
21:26 Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak - Son Dakika
21:19 Soma'daki termik santral mühürlendi (4) - Son Dakika
21:16 Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
21:16 BM, Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesinden endişeli - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 21:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiraladıkları villalarda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]