KİRALADIKLARI VİLLAYI UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER - Son Dakika
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KİRALADIKLARI VİLLAYI UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER

04.04.2022 17:24

DENİZLİ'de kiralıkları villada odalara klima sistemi kurup, saksılarda skunk ve Hint keneviri yetiştiren 2 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DENİZLİ'de kiralıkları villada odalara klima sistemi kurup, saksılarda skunk ve Hint keneviri yetiştiren 2 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bir villada, 2 kişinin saksılarda Hint keneviri ve skunk yetiştirdiğini tespit etti. Cumartesi günü polis ekipleri villaya operasyon düzenledi, 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda villanın bütün odalarının özel klima sistemiyle döşenerek 223 saksı içinde dişi Hint keneviri ve skunk yetiştirilerek satıldığı belirlendi.Şüpheliler G.Ç. ile E.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

KİRALADIKLARI VİLLAYI UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER
KİRALADIKLARI VİLLAYI UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER
KİRALADIKLARI VİLLAYI UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİRALADIKLARI VİLLAYI UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER - Son Dakika


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